- На победу настроил новый тренер? Конечно. Он сказал мотивирующую речь в раздевалке перед игрой. Думаю, ребята все поняли. Но сейчас даже речи и говорить не надо, все и так понимают, на каком мы месте находимся, - приводит слова Самсонова "СЭ".
Испанский специалист Жозеп Клолет был утвержден наставником "Торпедо" в марте этого года. Сегодня испанец сумел одержать свою первую победу у руля московского коллектива, обыграв на своей домашней арене "Факел" (2:0). Отметим, что в предыдущем туре автозаводцы в большинстве проиграли "Ростову" (0:2). Теперь "Торпедо" имеет в своем активе 13 баллов и на 4 очка отстает от "Факела", идущего в зоне стыков. В 23 туре болельщиков "Торпедо" ждет дерби со "Спартаком". 34-летний россиянин Артем Самсонов, играющий на позиции левого защитника, в текущем розыгрыше российского первенства провел за "Торпедо" 17 игр, в которых сумел оформить одну голевую передачу.
Защитник "Торпедо" Самсонов: Клотет сказал мотивирующую речь в раздевалке перед игрой
Российский футболист "Торпедо" Артем Самсонов поделился своим мнением по поводу победы над "Факелом" (2:0).
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