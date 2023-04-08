- Меня задержали, я упал — вот и все. Комментировать (был) пенальти или нет — я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение, посмотрим кто и что будет говорить, - приводит комментарий Зобнина "Матч ТВ".
Исход поединка между "Спартаком" и "Динамо" решил назначенный ростовчанином Сергеем Ивановым 11-метровый за фол против спартаковского центрального хавбека Романа Зобнина. Против россиянина, по мнению судьи, правила нарушил израильский защитник команды Йокановича Эли Даса. Пенальти реализовал Александр Соболев и принес своей команде ничью. 29-летний Роман Зобнин, вышедший в матче с "Динамо" с капитанской повязкой, в этом сезоне провел за дружину Абаскаля 33 поединка во всех турнирах. За этот отрезок Роман сумел забить 4 гола, а также игрок смог оформить 3 голевых пасов на своих партнеров.
Зобнин - о пенальти: меня задержали, я упал - вот и все
Российский футболист "Спартака" Роман Зобнин высказался по поводу пенальти в ворота "Динамо" (3:3) в матче 22-го тура.
Фото: РИА Новости