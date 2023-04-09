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Нагорных: "Локомотив" - не "Спартак"! Мы не будем встречаться с судьями

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники не будут уподобляться "Спартаку".
Фото: "СЭ"
- Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал "Спартак"? Мы — не "Спартак"! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать.

В прошедшем матче 22-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2) в ворота петербуржцев не был назначен 11-метровый удар на последних минутах встречи. Арбитры не обращались к видеоповтору.

"Спартак" после нескольких неудачных матчей после зимнего рестарта сезона провел несколько встреч, на которых обсуждалось судейство в играх красно-белых. Тренерский штаб московской команды встречался с судейским корпусом РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Нагорных Локомотив Спартак
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