- Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал "Спартак"? Мы — не "Спартак"! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать.
В прошедшем матче 22-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2) в ворота петербуржцев не был назначен 11-метровый удар на последних минутах встречи. Арбитры не обращались к видеоповтору.
"Спартак" после нескольких неудачных матчей после зимнего рестарта сезона провел несколько встреч, на которых обсуждалось судейство в играх красно-белых. Тренерский штаб московской команды встречался с судейским корпусом РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Нагорных: "Локомотив" - не "Спартак"! Мы не будем встречаться с судьями
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники не будут уподобляться "Спартаку".
Фото: "СЭ"