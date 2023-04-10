– "Динамо" действительно обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры, – цитирует ответ пресс-службы бело-голубых ТАСС.
Речь идет об эпизоде, который произошел в концовке столичного дерби в рамках 22-го тура РПЛ. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в единоборстве с защитником "Динамо" Эли Дасой начал движение еще до того, как мяч был введен в игру. Затем спартаковец почувствовал касание рукой со стороны противника и рухнул на газон.
Судья из Ростова-на-Дону Сергей Иванов без раздумий указал на "точку", а затем подтвердил свое решение после просмотра видеоповтора. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и спас хозяев от поражения – 3:3. Большинство экспертов при оценке эпизода не согласились с решением арбитра и разглядели в действиях Зобнина симуляцию.
"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по поводу оценки эпизода с пенальти на 84-й минуте матча РПЛ со "Спартаком"
Московское "Динамо" обратилось в ЭСК РФС по поводу оценки эпизода с пенальти на 84-й минуте выездного матча 22-го тура РПЛ со "Спартаком".
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