- Есть уверенность, что не вылетим из РПЛ. Но для начала было бы неплохо одержать победу. Как только одержим победу, дальше будет гораздо легче. Впереди достаточно игр: есть надежда, что улучшим положение в таблице, - приводит комментарий Гбане "Чемпионат".
В 21-м туре "Химки" пропустили три безответных мяча от ЦСКА. Химчане, сменившие уже 3-го тренера по ходу сезона, не знают побед уже 8 поединков подряд (2 ничьих и 6 поражений). Также на счету подмосковного коллектива 1 победа в 24 играх. По итогам 22 встреч дружина Билялетдинова располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков. Для того, чтобы попасть хотя бы в стыки "Химкам" необходимо отыграть 4-очковое отставание от "Факела", занимающего 14 место. Ивуариец Роман Мори Гбане, играющий на позиции опорного хавбека, провел в этом розыгрыше национального первенства 18 поединков.
Хавбек "Химок" Гбане: есть уверенность, что не вылетим из РПЛ
Ивуарийский футболист Роман Мори Гбане поделился своими соображениями по поводу турнирного положения "Химок".
Фото: "Чемпионат"