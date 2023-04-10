- У "Ростова" отличный коллектив и сильный главный тренер. Думаю, команда сможет финишировать в тройке РПЛ. Они этого заслуживают, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Сегодня дружина Карпина в поединке с "Оренбургом" (2:2) сумела спастись в самой концовке благодаря голу центрального защитника Осипенко. Благодаря этому результату дончане набрали 45 очков и укрепились на 2-й строчке, увеличив отрыв от "Спартака", идущего третьим, до 3 баллов. В следующем туре "Ростов" сыграет против лидера и действующего чемпиона "Зенита". Последний раз у южного коллектива получалось финишировать в тройке в сезоне 2015/2016. Тогда "Ростов" завоевал серебряные медали и вышел в ЛЧ, опередив "Зенит" Андре Виллаш-Боаша. Клуб тогда возглавлял Курбан Бердыев.
Семин: "Ростов" заслуживает финишировать в тройке РПЛ
Экс-наставник "Ростова" Юрий Семин высказался по поводу выступления команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости