- Чего из Остравы мне не хватает в России? Хорошего пива за ужином (смеется)! Поэтому здесь я его не пью. Русское пиво даже нельзя назвать пивом, это точно.
45-летний Марцел Личка некоторое время назад продлил контракт с "Оренбургом" и на следующий сезон. Чешский тренер несколько раз в различных интервью заявлял о том, что будет продолжать работать в России, несмотря на оказываемое на него давление из родной страны. Личка работает с "Оренбургом" с 2020 года. Зимой этого года в СМИ появлялись слухи о возможном переходе чеха на работу в "Краснодар", однако специалист принял решение остаться в "Оренбурге".
Источник: Sport24
Чешский тренер "Оренбурга" Личка: русское пиво даже нельзя назвать пивом, это точно
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка сравнил качество пива в России и Чехии.
Фото: ФК "Оренбург"