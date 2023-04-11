- Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты "Спартака" и "Динамо" перекрывали Зобнина. Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто. Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперёд и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему.
В матче 22-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо" красно-белые дважды выходили вперед в матче благодаря голам нападающих Александра Соболева и Кейта Бальде, однако оба раза бело-голубые сравнивали счет. За команду Славиши Йокановича забил полузащитник Арсен Захарян. Еще один гол в ворота "Спартака" влетел после рикошета от Соболева. На 66-й минуте "Динамо" впервые в матче вышло вперед в счете 3:2, однако на 84-й минуте главный судья встречи Сергей Иванов назначил спорный пенальти в пользу "Спартака" после падения в штрафной площади полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Арбитр был близок к отмене 11-метрового удара, однако не стал менять своего первоначального решения даже после просмотра VAR. Удар с точки реализовал Соболев, оформив дубль. "Спартак" смог избежать поражения в дерби с "Динамо", однако упустил шанс приблизиться в таблице к лидирующим "Зениту" и "Ростову".
Источник: "Чемпионат"
Арбитр Федотов - о матче "Спартак" - "Динамо": Зобнин не пытался двигаться вперёд и упал, непонятно, почему пенальти
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