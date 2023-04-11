- К нам не обращались, я вообще не знаю. Надо позвонить в "Зенит", возможно, они знают больше, чем я или Костя. Возможен ли такой трансфер? В футболе всё возможно, но пока я не вижу повода, у нас действующий контракт с "Динамо".
Ранее в российских СМИ появилась информация, что "Зенит" рассмотрит возможность приобретения Константина Тюкавина у "Динамо" и Сергея Пиняева у "Локомотива", если санкт-петербургский клуб покинут бразильцы Малком и Клаудиньо. Отмечалось, что форвард бело-голубых недоволен своим положением в команде и может рассмотреть вариант ухода из клуба. Тюкавин в одном из последних матчей "Динамо" выходил на поле с капитанской повязкой и стал играть больше после травмы Федора Смолова.
Источник: Metaratings
Агент Тюкавина - о переходе в "Зенит": в футболе все возможно
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, не исключил перехода игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"