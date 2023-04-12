Столичное "Динамо" на данный момент не входит в число возможных участников межсезонного международного турнира, проведение которого запланировано в Санкт-Петербурге в конце июня - начале июля, сообщают СМИ. По данным источника, к бело-голубым пока никто не обращался по поводу их потенциального участия в соревновании.
Ранее появилась информация, что "Зенит" планирует провести в конце июня - начале июля 2023 года в Санкт-Петербурге международный товарищеский турнир с участием сербской "Црвены Звезды" и турецкого "Фенербахче", а также еще одного российского клуба. Некоторые источники сообщили, что этим вторым российским клубом станет московское "Динамо".
Источник: Sport24
Sport24: к "Динамо" никто не обращался по поводу турнира с участием "Зенита", "Црвены Звезды" и "Фенербахче"
По информации источника, московское "Динамо" пока не является потенциальным участником межсезонного международного турнира в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Динамо"