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Агент Сильянова - об информации по интересу "Зенита": а "ПСЖ" не хочет выкупить? Очередные слухи

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Агент защитника "Ростова" Александра Сильянова Вадим Шпинев отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ростов"
- Очередные слухи. А "ПСЖ" не хочет выкупить? У Сильянова аренда в "Ростове" до конца сезона с правом выкупа, впереди еще 8 туров. Будет решение футболиста. Вернуться в "Локомотив"? Это решение футболиста - не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов - от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу "Ростову" и развивается, - передает слова Шпинева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что руководство петербургского "Зенита" может рассмотреть вариант с подписанием 22-летнего правого защитника "Ростова" Александра Сильянова, способного также сыграть на левом фланге и в центре обороны. В настоящее время футболист выступает за желто-синих на правах аренды из московского "Локомотива" до конца сезона с правом выкупа. На счету Александра 29 матчей за "Ростов" в текущем сезоне во всех турнирах, 2 забитых гола и 1 результативный пас. С сентября 2022 года Сильянов выступает за сборную России, в которой на данный момент сыграл в 4 товарищеских матчах.


Ростов Зенит Сильянов Шпинев
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