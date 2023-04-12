- В мою бытность заместителем спортивного директора "Зенита" мы приобретали или действующих игроков сборной России, или футболистов, находящихся в поле зрения главного тренера национальной команды страны. Полагаю, и сейчас "Зенит" следит за игроками, входящими в расширенный состав сборной, подобный интерес со стороны петербургского клуба будет всегда. ...Не удивлюсь, если петербургский клуб начнет предпринимать предварительные действия в этом направлении, однако конкретика появится только летом, - передает слова Малафеева Bobsoccer.
Ранее в информационном пространстве появились данные о трансферном интересе "Зенита" из Санкт-Петербурга к ведущим российским футболистам, выступающим в РПЛ - вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву, нападающему "Динамо" Константину Тюкавину, защитникам "Ростова" Александру Сильянову и Максиму Осипенко, защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, голкиперам "Краснодара" и "Локомотива" Матвею Сафонову и Илье Лантратову. Также появлялась информация, что некоторые из бразильских легионеров сине-бело-голубых могут покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
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Малафеев: интерес к игрокам сборной России со стороны "Зенита" будет всегда. Конкретика появится только летом
Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о трансферном интересе сине-бело-голубых к ряду ведущих российских игроков.
Фото: РФС