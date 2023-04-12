- Сейчас в "Зенит" сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятерка ведущих бразильских игроков и без них получится "Зенит" Пенза. Бразильцы там определяют вообще всё, класс этих футболистов определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили - может быть, футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22? - цитирует Шпинева Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о трансферном интересе петербургского "Зенита" к ряду ведущих российских игроков - вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву, нападающему "Динамо" Константину Тюкавину, защитникам "Ростова" Александру Сильянову и Максиму Осипенко, защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, голкиперам "Краснодара" и "Локомотива" Матвею Сафонову и Илье Лантратову. В настоящий момент ключевую роль в игре сине-бело-голубых играют бразильские легионеры - атакующие полузащитники Малком и Клаудиньо, полузащитник Вендел, защитник Дуглас Сантос, а также колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос.
Агент Сильянова - об информации по интересу "Зенита": а "ПСЖ" не хочет выкупить? Очередные слухи
Шпинев: у "Зенита" уходит пятерка ведущих бразильских игроков, без них получится "Зенит" Пенза
Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал трансферную политику петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ