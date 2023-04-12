- Верю ли, что "Ростов" может победить "Зенит" и сохранить хоть какую-то интригу в РПЛ? Все может быть, за это мы и любим футбол. Все непредсказуемо. Да, "Зенит" - фаворит, но может быть все. Не думаю, что "Ростов" может рассчитывать на чемпионскую гонку, они и так залезли на второе место. Но сейчас концовка сезона. Если "Ростов" все-таки обыграет "Зенит", то получит психологическое преимущество, поверит в себя, а у зенитовцев пропадет уверенность и появится мандраж.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв единолично лидирующего в чемпионской гонке "Зенита" составляет 9 очков. В рамках центрального матча 23-го тура чемпионата России ростовчане примут на своем поле подопечных Сергея Семака 16 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 по Москве. В случае победы "Ростов" сократит отставание от петербуржцев до 6 баллов за 7 туров до окончания первенства страны. Напомним, "Зенит" становился чемпионов в четырех последних сезонах РПЛ.
Источник: Legalbet
Дьяков: если "Ростов" обыграет "Зенит", то получит психологическое преимущество
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: Чемпионат.com