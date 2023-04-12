- "Зенит" — безоговорочный фаворит РПЛ, а за медали будет битва. "Спартак" точно будет бороться, да и ЦСКА сейчас подтянулся — как и "Ростов". Эти команды — главные претенденты на серебро и бронзу, - приводит мнение Кузнецова "Чемпионат".
"Зенит" в 22 туре сумел увеличить свой отрыв от ближайших конкурентов, обыграв в гостях "Локомотив" с Артемом Дзюбой в составе (2:1). Теперь дружина Сергея Семака опережает "Ростов", находящийся на строчку ниже, на 9 очков. "Спартак", который замыкает тройку, отстает на 12 баллов от петербуржцев. Соответственно дончан и москвичей разделяют 3 очка. При этом к тройке лидеров близки ЦСКА и "Динамо". Команда Владимира Федотова всего на 1 балл отстает от "Спартака". "Динамо" же имеет 6-очковое отставание от красно-белого коллектива.
Кузнецов: "Зенит" - безоговорочный фаворит РПЛ, а за медали будет битва
Экс-игрок ЦСКА и наставник медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мыслями по поводу турнирных раскладов в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"