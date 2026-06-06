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"Ювентус" нацелился на футболиста "Милана" - источник

Руководство "Ювентуса" рассматривает возможность усиления вратарской позиции в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб остался не до конца доволен игрой Микеле Ди Грегорио и уже изучает варианты на рынке.

Главным кандидатом для бьянконери считается голкипер "Милана" Майк Меньян. По информации источника, представители туринцев уже провели предварительные контакты со стороной французского вратаря.

При этом в "Ювентусе" понимают, что договориться о переходе одного из лидеров принципиального соперника будет крайне непросто. Многое будет зависеть от позиции нового руководства "Милана" и дальнейших планов клуба.

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