Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб остался не до конца доволен игрой Микеле Ди Грегорио и уже изучает варианты на рынке.
Главным кандидатом для бьянконери считается голкипер "Милана" Майк Меньян. По информации источника, представители туринцев уже провели предварительные контакты со стороной французского вратаря.
При этом в "Ювентусе" понимают, что договориться о переходе одного из лидеров принципиального соперника будет крайне непросто. Многое будет зависеть от позиции нового руководства "Милана" и дальнейших планов клуба.
"Ювентус" нацелился на футболиста "Милана" - источник
Руководство "Ювентуса" рассматривает возможность усиления вратарской позиции в летнее трансферное окно.
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