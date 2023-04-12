- Да, летом Гюнтер приедет в Россию, - приводит заявление Акана "РБ Спорт".
Немец Корай Гюнтер, играющий на позиции центрального защитника, в данный момент защищает цвета одного из аутсайдеров итальянского первенства "Сампдории" (20 место в таблице). В этом сезоне футболист провел за свой клуб, в котором он находится в аренде, 17 поединков, в которых сумел забить 1 голов и 1 раз ассистировать своим партнерам. Права на игрока по-прежнему принадлежат "Вероне". Гюнтер имеет в своем активе 35 игр за различные юношеские сборные Германии. В августе Кораю исполнится 29 лет. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в услугах футболиста заинтересованы "Спартак" и "Локомотив".
Агент защитника "Сампдории" Гюнтера: летом Корай приедет в Россию
Агент немецкого футболиста "Сампдории" Корая Гюнтера Эрсин Акан высказался по поводу возможного переезда игрока в российский чемпионат.
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