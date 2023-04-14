Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
19:00
ВолгарьНе начат
П1 1.81X 3.8П2 3.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
22:00
ОсасунаНе начат
П1 2.23X 3.05П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
19:30
ЭмполиНе начат
П1 2.54X 3.3П2 3.05
Специя
21:45
ЛациоНе начат
П1 5.3X 3.7П2 1.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке-04
21:30
ГертаНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
22:00
ЛионНе начат
П1 3.58X 3.9П2 2.04
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Смородская: скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после "Сочи" он вряд ли вернется в клуб чемпионата России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что карьера Курбана Бердыева в РПЛ после увольнения из "Сочи" закончена.
Фото: ФК "Сочи"
- Не знаю, в чем именно причина увольнения Бердыева из "Сочи", но весной у команды были не лучшие результаты. Скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после "Сочи" он вряд ли вернется в клуб чемпионата России. Но в нашем футболе может произойти всякое.

Курбан Бердыев проработал в футбольном клубе "Сочи" немногим больше 100 дней. Под его руководством сочинцы смогли обыграть такие команды, как "Динамо" и ЦСКА, но потерпели три поражения. После этого Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи". Сейчас неизвестно, ушел ли специалист по собственному желанию или был уволен. В СМИ появлялась информация о том, что Бердыев может стать главным тренером "Рубина", однако вакантный пост в казанском клубе занял Рашид Рахимов.

Источник: "РБ Спорт"


Бердыев Смородская Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте
"Реал" готов предложить "Челси" 50 млн евро за Риса Джеймса 1
Глушенков: в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с "Зенитом"
Прудников: у "Зенита" может умереть 11 человек, но всё равно ещё 22 останутся. Что мешает "Спартаку" навязывать борьбу? 2
Семак: "Зенит" хотел бы, чтобы Мантуан остался в клубе
Семак - о матче "Зенита" с "Ростовом": обе команды хотят побеждать
Соболева, Баринова, Караваева и Фомина провели на допинг в марте агенты РУСАДА
Главврач "Крыльев Советов": Иванисеня повредил связки голеностопа, перелома удалось избежать
Защитник "Зенита" Родригао: мечтаю надеть футболку сборной Бразилии. Думаю, шансы есть у всех 1
Шунин - о матче с "Пари НН": не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграет "Динамо"
Орлов: поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда "Зенит" обыграет "Спартак", готовьтесь 5
Щенсны - о своем состоянии: я был в слезах, мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас мне намного лучше
Захарян: когда появляются деньги, становится больше и затрат. Сто тысяч уже не хватит - уже ипотека 6
Глушенков - о командах Медиалиги в РПЛ: ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы будете в каждом матче получать
Ребров - о главной ошибке в карьере: впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре 3