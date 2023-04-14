- Не знаю, в чем именно причина увольнения Бердыева из "Сочи", но весной у команды были не лучшие результаты. Скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после "Сочи" он вряд ли вернется в клуб чемпионата России. Но в нашем футболе может произойти всякое.
Курбан Бердыев проработал в футбольном клубе "Сочи" немногим больше 100 дней. Под его руководством сочинцы смогли обыграть такие команды, как "Динамо" и ЦСКА, но потерпели три поражения. После этого Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи". Сейчас неизвестно, ушел ли специалист по собственному желанию или был уволен. В СМИ появлялась информация о том, что Бердыев может стать главным тренером "Рубина", однако вакантный пост в казанском клубе занял Рашид Рахимов.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после "Сочи" он вряд ли вернется в клуб чемпионата России
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что карьера Курбана Бердыева в РПЛ после увольнения из "Сочи" закончена.
Фото: ФК "Сочи"