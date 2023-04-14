- Понятно, что у соперника сменился тренер, но мы должны играть от себя, показывать свой футбол. Мы готовимся. Не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграем мы. Концентрация максимальная, на каждой тренировке все ребята выкладываются на максимум. Все понимают серьезность матча. В последних встречах мы не набрали то количество очков, которое должны были. Будем играть на победу.
"Динамо" и "Пари Нижний Новгород" сыграют между собой уже завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Бело-голубые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице после 22 сыгранных матчей, имея в своем активе 36 набранных очков. "Пари НН", который некоторое время назад уволил главного тренера Артема Горлова и назначил на его место Сергея Юрана, занимает 13 место с 19 очками. У нижегородцев пять поражений в РПЛ подряд. "Динамо" не выигрывали в чемпионате России уже два матча подряд.
Источник: "Матч ТВ"
Шунин - о матче с "Пари НН": не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграет "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался перед матчем РПЛ с "Пари Нижний Новгород".
Фото: ФК "Динамо"