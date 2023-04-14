- Что мешает "Спартаку" сейчас навязать борьбу и с этими игроками? "Зениту" не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всё равно ещё 22 останутся. Какое вообще обновление состава?
По слухам, ближайшим летом из "Зенита" может уйти несколько бразильских легионеров, а на их место могут приобрести молодых российских игроков. Сейчас между "Зенитом" и "Спартаком" в турнирной таблице РПЛ 12 очков отрыва в пользу петербуржцев, которые лидируют в чемпионате России с 54 набранными очками. "Спартак" не становился чемпионом РПЛ с 2017 года, "Зенит" выиграл четыре титула подряд, начиная с 2019 года.
Источник: Legalbet
Прудников: у "Зенита" может умереть 11 человек, но всё равно ещё 22 останутся. Что мешает "Спартаку" навязывать борьбу?
Бывший игрок "Спартака" Александр Прудников заявил, что три состава "Зенита" не должны мешать красно-белым бороться с петербуржцами за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"