- Очень много матчей? Мы должны привыкать. Было бы то же самое, если бы мы играли в Еврокубках. Мы играем по три игры за неделю. Мы профессионалы, которые должны привыкать к этому, - приводит комментарий Зделара "СЭ".
28-летний серб Саша Зделар, играющий на позиции опорного хавбека, только летом 2022 года пополнил состав дружины Владимира Федотова. За армейский коллектив футболист провел 27 игр (2 126 минут игрового времени) в этом сезоне. Пока сербскому опорнику не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. ЦСКА участвует в двух турнирах. В национальном первенстве москвичи располагаются на 4-й строчке, отставая от идущего на 3 месте "Спартака" на 1 балл. В Кубке России столичный коллектив сумел дойти до финала в верхней сетке Кубка России, где сыграет с "Уралом".
Хавбек ЦСКА Зделар: очень много матчей? Было бы то же самое, если бы мы играли в Еврокубках
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар высказался по поводу большого количества игр.
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