- Посмотрим, как сложится игра со "Спартаком". Эмоционально все равно полегче будет уже после победы в чемпионате. Победа всегда возвышает чуть-чуть, - приводит слова Самсонова "СЭ".
"Торпедо" находится на 16 месте по итогам 22 туров, имея в своем активе 13 очков. На этих выходных торпедовцы сыграют со "Спартаком" Гильермо Абаскаля, который не может победить уже 3 игры в РПЛ. Отметим, что игре первого круга красно-белый коллектив сумел переиграть черно-белых с минимальным счетом. Гол забил Промес. При этом за 5 весенних туров автозаводцы одержали уже 2 победы (одна из них технические 3:0 над "Пари НН"). Напомним, что за 17 осенних туров была одержана всего 1 победа. В предыдущем туре москвичи сумели обыграть "Факел" (2:0). Голы на свой счет записали Кухарчук и Нетфуллин. "Торпедо" отстает от "Факела", находящегося на 14 месте, на 4 балла.
Защитник "Торпедо" Самсонов – о матче со "Спартаком": после победы над "Факелом" все равно эмоционально полегче будет
Российский футболист "Торпедо" Артем Самсонов поделился ожиданиями от поединка 23-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: "СЭ"