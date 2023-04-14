– В контракте [между "Химками" и Талалаевым] такого пункта [об отступных в размере 48 млн рублей за досрочное расторжение контракта] нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе "3+2". В контракте Талалаева с "Химками" отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон, – поделился Садыгов для "СЭ".
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что ежемесячный оклад Андрея Талалаева в подмосковном клубе составляет 2 миллиона рублей. В случае досрочного расторжения контракта 50-летний специалист будет претендовать на неустойку в размере 48 миллионов рублей, что эквивалентно его заработной плате за два года работы в "Химках".
Недавнее решение "Химок" заключить с Талалаевым контракт сроком на 5 лет вызвало бурную дискуссию среди экспертов и любителей футбола. Такой шаг выглядит авантюрным вследствие тренерской чехарды в подмосковном клубе. Так, Талалаев стал уже пятым главным тренером команды за неполный сезон.
Инвестор "Химок" Садыгов: в контракте Талалаева с клубом отсутствует пункт о расторжении контракта
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов отреагировал на слухи о том, что в случае досрочного прекращения сотрудничества клуб выплатит Андрею Талалаеву неустойку в 48 млн рублей.
Фото: ФК "Химки"