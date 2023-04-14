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Нападающий "Химок" Долгов - о шансах остаться в РПЛ: до зоны стыков всего четыре очка

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Нападающий "Химок" Александр Долгов ответил на вопрос о возможности клуба остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Не сказал бы, что будет чудом, если мы останемся в РПЛ. Все покажут оставшиеся туры. До зоны стыков всего четыре очка, - приводит комментарий Долгова "СЭ".

На данный момент "Химки" с 13 очками располагаются на 15-й строчке.Теперь у красно-черных новый наставник – Андрей Талалаев, которые еще пару туров назад был у руля другого аутсайдера национального первенства "Торпедо". Свой первый поединок в качестве тренера химчан Талалаев проведет уже в эти выходные. В соперниках - "Крылья Советов". 24-летний российский центрфорвард Александр Долгов в этом сезоне провел в РПЛ 19 встреч за подмосковный коллектив, в них он сумел забить 4 гола и отдать 3 ассиста. Это лучшие показатели в команде.


Химки Долгов
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