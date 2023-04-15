"Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Под занавес встречи "Крылья Советов" - "Химки" в рамках 23-го тура чемпионата России, главный арбитр матча Рафаэль Шафеев показал красную карточку за брошенную на газон бутылку новоиспеченному наставнику подмосковной команды Андрею Талалаеву. Теперь Талалаев как минимум пропустит игру 24-го тура, в которой "Химки" примут московское "Торпедо" - бывшую команду российского специалиста. "Черно-белые" замыкают турнирную таблицу РПЛ и отстают от подопечных Талалаева на одно очко.
Талалаев - об удалении в матче против "Крыльев Советов": судья дал красную, я ушел с поля, что делать
Наставник "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в первом матче у руля подмосковной команды.
Фото: РПЛ