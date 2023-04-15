"Они игроки аренды и должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием", - цитирует Мележикова "СЭ".
Опорный хавбек Алекс Крал перешел в "Спартак" в сентябре 2019 года. Контракт между сторонами действует до лета 2024 года. В этом сезоне чех защищает цвета немецкого "Шальке" на правах аренды.
26-летний бельгиец Кофрие, играющий на позиции центрального защитника, проводит текущий сезон в аренде во французский "Клермон". Соглашение "красно-белых" с игроком рассчитано до июня 2025 года.
Генеральный директор "Спартака": Крал и Кофрие не горят желанием возвращаться
Гендиректор столичного "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал будущее в команде защитника Максимилиано Кофрие и чешского полузащитника Алекса Крала.
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