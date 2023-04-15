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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
ХимкиЗавершен
П1 7X 1.21П2 12.9
Динамо
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
СпартакПерерыв

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
П1 15X 1.13П2 10.5
Уфа
0 - 0 0 0
АкронЗавершен
П1 15.5X 1.07П2 14.6
Родина
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
0 - 2 0 2
ВелесЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
Краснодар-2Завершен
Кубань
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскПерерыв
П1 1.07X 9.4П2 29

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
3 - 0 3 0
НьюкаслЗавершен
Тоттенхэм
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
1 - 3 1 3
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Брайтон энд ХоувЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Лестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
1 - 2 1 2
ВальядолидЗавершен
П1 555X 17П2 1.01
Атлетик
2 - 0 2 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
П1 2.34X 2.78П2 3.95
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.6X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
1 - 1 1 1
МиланЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
ВеронаПерерыв
П1 1.84X 2.65П2 8.3
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.42X 4.8П2 8.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
3 - 3 3 3
Боруссия ДЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 2 3 2
АугсбургЗавершен
П1 1.02X 17П2 270
Кельн
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
0 - 1 0 1
Боруссия М1 тайм
П1 3.65X 3.65П2 2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
3 - 0 3 0
РеймсЗавершен
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.85X 4П2 4.25
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Генеральный директор "Спартака": Крал и Кофрие не горят желанием возвращаться

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Гендиректор столичного "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал будущее в команде защитника Максимилиано Кофрие и чешского полузащитника Алекса Крала.
Фото: Getty Images
"Они игроки аренды и должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием", - цитирует Мележикова "СЭ".

Опорный хавбек Алекс Крал перешел в "Спартак" в сентябре 2019 года. Контракт между сторонами действует до лета 2024 года. В этом сезоне чех защищает цвета немецкого "Шальке" на правах аренды.

26-летний бельгиец Кофрие, играющий на позиции центрального защитника, проводит текущий сезон в аренде во французский "Клермон". Соглашение "красно-белых" с игроком рассчитано до июня 2025 года.


Крал Кофрие Спартак Мележиков
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