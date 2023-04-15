"Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу - болельщики оценят", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
В середине марта стало известно, что руководство московского "Спартака" провело встречу, на которой присутствовал арбитр Виталий Мешков и глава судейского департамента российского футбольного союза Павел Каманцев. Как сообщалось, на этой встрече обсуждались различные трактовки эпизодов, а также допущенные ошибки в играх с участием столичной команды. По некоторым данным, Мешков и Каманцев признали некоторые судейские оплошности.
"Спартак": встреча с судьями не была закрытой. Никто не мешает другим клубам встречаться и задавать вопросы арбитрам
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал встречу руководства команды с судейским корпусом.
Фото: ФК "Спартак"