- Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу. Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили, - приводит комментарий Абаскаля "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" сумел прервать свою 5-матчевую серию без побед. Дружина Абаскаля обыграла "Торпедо" со счетом 2:1. Красно-белый коллектив открыл счет на 18-й минуте благодаря точному удару сенегальца Кейта Бальде, играющего на позиции центрального нападающего. Это третий гол футболиста в 3 последних играх. 2:0 сделал российский центральный хавбек Роман Зобнин. Отметим, что счет по итогам первых 45 минут игры мог быть крупнее. Игроки "Спартака" не забили два пенальти. В первом случае автозаводцев от гола спасла перекладина. Второй 11-метровый от Руслана Литвинова отбил голкипер черно-белых Егор Бабурин.
Во втором тайме "Спартак" был близок к разгрому, но не сумел реализовать свои моменты. А после двух удалений (поле покинули Литвинов и Мартинс) команды Абаскаля утратила контроль и позволила "Торпедо" один мяч отквитать, обеспечив себе нервную концовку.
Абаскаль – о матче с "Торпедо": долгожданная победа, мы ее точно заслужили
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от победы над "Торпедо" в поединке 23-го тура РПЛ.
Фото: "РИА Новости"