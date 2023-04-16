"Доволен ли я своим игровым временем? Как футболист, я всегда хочу играть. Конечно, хочется играть больше. Ничего больше не хотел бы говорить", - приводит слова Классена "СЭ".
Леон Классен перешел в "Спартак" в январе прошлого года из австрийского "Тироля". 22-летний левый защитники принял участие в 16 матчах этого за "красно-белых" во всех турнирах. В его активе всего 549 игровых минут, за которые игрок не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Защитник "Спартака" Классен: как футболист я всегда хочу играть больше
Защитник "Спартака" Леон Классен прокомментировал свое небольшое игровое время за московский клуб.
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