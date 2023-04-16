- С шашками наголо с "Зенитом" ни в коем случае нельзя играть. Валерий Георгиевич (Карпин) все понимает. Если "Ростов" сыграет в атаку, обратка прилетит быстро. Там собраны быстрые, умные и квалифицированные футболисты, поэтому надо закрываться и ловить "Зенит" на ошибках и контратаках. Другого варианта нет. Никто не обратит внимание на такой скучный футбол, если "Ростов" наберет очки. Пенальти будут? Думаю, будут. Дай бог, Комличенко заработает. А лучше — два (смеется), - приводит комментарий Шикунова "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов" на своей домашней арене примет лидера текущего розыгрыша национального первенства "Зенит". Коллективы являются соседями в таблице. Дружина Сергея Семака опережает команду Валерия Карпина на 9 баллов. Дончане имеет в своем активе 45 очков и располагаются на 2-й строчке. "Спартак", находящийся на строчку ниже, благодаря вчерашней победе над "Торпедо" (2:1) сумел сравняться с южанами по количеству набранных баллов. Желто-синий коллектив находится выше по дополнительным показателям.
Примечательно, что "Ростов" в этом сезоне пробил уже 14 пенальти. Это абсолютный рекорд чемпионатов России. Из 14 попыток реализовано 11. Наибольшее количество нарушений на себе собрал россиянин Николай Комличенко, играющий на позиции центрального нападающего. За нарушения на футболисте судьи 8 раз назначали 11-метровые.
Шикунов: дай бог, Комличенко заработает пенальти в матче с "Зенитом". А лучше - два
Экс-вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился своими соображениями по поводу поединка 23-го тура против "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"