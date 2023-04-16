- Остаться в "Торпедо", даже если оно вылетит? Хороший вопрос. Оно не вылетит. Так что посмотрим в конце сезона, - приводит комментарий Кутепова "СЭ".
Вчера "Торпедо" на своей домашней арене проиграло "Спартаку" (1:2). Это 3 поражение в 6 весенних турах. Также на счету москвичей 1 ничья и 2 победы (одна из которых техническая над "Пари НН" (3:0)). Эти результаты не позволяют "Торпедо" подняться выше 16 места. Команда по-прежнему замыкает таблицу. Российский центральный защитник Илья Кутепов провел в этом сезоне за черно-белый коллектив 13 игр (855 минут игрового времени). Пока игроку не удалось записать на свой счет каких-либо голевых действий. Контракт Ильи с "Торпедо" рассчитан до конца июня 2023 года
Кутепов: хотел бы остаться в "Торпедо", даже если оно вылетит? Оно не вылетит
Российский защитник Илья Кутепов высказался по поводу своего будущего в "Торпедо".
Фото: Global Look Press