Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Челси
22:00
РеалНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Наполи
22:00
МиланНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.55
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Булыкин: "Зенит" уже практически чемпион. Если питерцы обыграют "Динамо", то их уже никто не догонит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ, если обыграет "Динамо" в следующем туре.
Фото: Чемпионат.com
- "Зенит" уже практически чемпион. Если питерцы обыграют "Динамо", то их уже никто не догонит. Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место. Ещё будет интересно наблюдать за тем, что происходит внизу турнирной таблицы — кто вылетит, а кто останется.

В следующем матче "Зенит" дома, в Санкт-Петербурге, сыграет именно с московским "Динамо". Примечательно, что некоторое время назад соперники уже играли между собой на поле "Газпром Арены" в рамках матча Кубка России. Тогда основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба. "Зенит" и "Динамо" сыграют 22 апреля.

Источник: "Чемпионат"


Булыкин Зенит Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Sky Sport: "Бавария" подписала контракт с Лаймером до 2027-го. Хавбек перейдет из "Лейпцига" летом бесплатно
Данни: я стану самым счастливым, если мои дети будут играть за "Зенит"
Обляков: "Зенит" - большой фаворит. Дам 90% на то, что он станет чемпионом 1
Мэр Жигулевска - о приезде "Спартака": мы и подумать не могли, что у нас будет играть кто-то круче "Жигулевской ГЭС"
Большинство болельщиков положительно оценивают возможный переход РФС в АФК
Гендиректор "Пари НН": расстались с Артемом Горловым только из-за результатов
Аленичев: если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение 2
Непомнящий: гегемония "Зенита" не оказывает плохого влияния на РПЛ — не только в России такое. Такой клуб не мешает 3
Булыкин: "Зенит" уже практически чемпион. Если питерцы обыграют "Динамо", то их уже никто не догонит
Алдонин: "Спартак" ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное 1
Аленичев: клубам РПЛ нельзя отказываться от легионеров
Широков: "Спартак" лихорадит, "Динамо" непонятно, в каком состоянии. Трудно отдать кому-то предпочтение
Президент Медиалиги: в следующем сезоне в Кубке России будет больше медийных команд
Спортдиректор "Локомотива": мы не интересуемся Писарским, клуб доволен Дзюбой
Экс-гендиректор "Спартака": Федун мешал, а не помогал клубу. Вряд ли он вернется