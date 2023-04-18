- "Зенит" уже практически чемпион. Если питерцы обыграют "Динамо", то их уже никто не догонит. Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место. Ещё будет интересно наблюдать за тем, что происходит внизу турнирной таблицы — кто вылетит, а кто останется.
В следующем матче "Зенит" дома, в Санкт-Петербурге, сыграет именно с московским "Динамо". Примечательно, что некоторое время назад соперники уже играли между собой на поле "Газпром Арены" в рамках матча Кубка России. Тогда основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба. "Зенит" и "Динамо" сыграют 22 апреля.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: "Зенит" уже практически чемпион. Если питерцы обыграют "Динамо", то их уже никто не догонит
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ, если обыграет "Динамо" в следующем туре.
Фото: Чемпионат.com