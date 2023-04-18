- Гегемония "Зенита" не оказывает плохого влияния на РПЛ — не только в России такое. Многолетние чемпионы наблюдаются во многих странах, но это же никого не коробит. Это не может быть отрицательным фактором. Такой клуб не мешает.
"Зенит" может выиграть РПЛ в пятый раз подряд. В топ-чемпионатах Европы также есть команды, выигрывающие большое количество титулов национальных первенств подряд. Стоит отметить мюнхенскую "Баварию", которая не уступает чемпионство в Германии уже девять лет подряд. Также заметны доминирования "ПСЖ" во Франции и "Ювентуса" в Италии несколько лет назад. В Англии большинстве из последних сезонов чемпионом становился "Манчестер Сити", ведомый Хосепом Гвардиолой.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий: гегемония "Зенита" не оказывает плохого влияния на РПЛ — не только в России такое. Такой клуб не мешает
Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что гегемония "Зенита" не вредит РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"