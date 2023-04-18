- Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером.
Место Горлова на посту главного тренера "Пари Нижний Новгород" занял Сергей Юран, под руководством которого нижегородцы успели провести два матча, в обоих из которых потерпели поражения. При Горлове "Пари НН" одержал одну победу в шести матчах. Остальные пять игр закончились поражениями волжского клуба. Горлов провел на посту главного тренера "Пари НН" лишь несколько месяцев. Это был его первый опыт в РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Гендиректор "Пари НН": расстались с Артемом Горловым только из-за результатов
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов раскрыл причины увольнения Артема Горлова с поста главного тренера.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"