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Широков: для Дзюбы важны эмоции. В "Локомотиве" они у него есть

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Директор "Сатурна" Роман Широков объяснил успешное возвращение в РПЛ нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба мне всегда нравился. Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за "Адану". В "Локомотив" он тоже на последнем этапе присоединился.

Для Артема важны эмоции. В стане "железнодорожников" они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность, – приводит слова Широкова "РБ Спорт".

Дзюба оставался без работы с ноября прошлого года после ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор". Во время зимнего трансферного окна 34-летнего ветерана связывали с московским "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород", однако сделки так и не состоялись. 8 февраля столичный "Локомотив" анонсировал заключение контракта с Дзюбой до конца сезона.

В шести матчах чемпионата России Дзюба забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. В минувшем туре форвард оформил ассистентский хет-трик в выездном матче с "Оренбургом" (4:1). С Дзюбой в составе "Локомотив" выиграл пяти из шести игр весенней части сезона. По итогам марта новичок "железнодорожников" удостоился награды лучшему игроку месяца.


Локомотив Сатурн Широков Дзюба
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