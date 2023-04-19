Митрофанов: хотим, чтобы система Fan ID не создавала препятствий для болельщиков

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос по ситуации с возможным смягчением системы Fan ID.

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- Были разные позиции. Мы посчитали, мы направляли более 38 писем, касающихся модернизации концепции Fan ID, в том числе и по вопросам смягчения. Вопрос находится в компетенции правительства, там есть позиция клубов, позиция лиги, позиция РФС, позиция Агентства стратегических инициатив, которое является соисполнителем. Дальше есть профильные министерства и ведомства, которые будут докладывать в правительство, и оно будет формировать итоговое решение. Если государство видит в этой системе необходимость, мы хотим, чтобы как минимум она была дружелюбная, удобная и не создавала препятствий для болельщиков, - рассказал Митрофанов в интервью ютуб-каналу журналиста Сергея Егорова.



В текущем сезоне в Российской премьер-лиге было запущено действие системы персонифицированного учета болельщиков Fan ID, при которой для покупки билета на матч не обходимо предварительное разовое оформление специального цифрового паспорта. В осенней части сезона система действовала на пяти стадиона лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Сочи, в весенней части была введена в действие на всех аренах РПЛ. Внедрение Fan ID вызвало резкое снижение посещаемости на матчах чемпионата России.



Ранее стало известно, что правительство РФ и Агентство стратегических инициатив получили от президента России поручение разработать меры смягчения данной системы.

