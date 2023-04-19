Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:30
СпартакНе начат
П1 5.7X 3.95П2 1.59
ЦСКА
19:00
УралНе начат
П1 1.7X 3.55П2 5.1
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.96X 3.4П2 3.75

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БенфикаНе начат
П1 2.15X 3.5П2 3.65
Бавария
22:00
Манчестер СитиНе начат
П1 2.77X 3.95П2 2.45
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Митрофанов: хотим, чтобы система Fan ID не создавала препятствий для болельщиков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос по ситуации с возможным смягчением системы Fan ID.
Фото: РИА Новости
- Были разные позиции. Мы посчитали, мы направляли более 38 писем, касающихся модернизации концепции Fan ID, в том числе и по вопросам смягчения. Вопрос находится в компетенции правительства, там есть позиция клубов, позиция лиги, позиция РФС, позиция Агентства стратегических инициатив, которое является соисполнителем. Дальше есть профильные министерства и ведомства, которые будут докладывать в правительство, и оно будет формировать итоговое решение. Если государство видит в этой системе необходимость, мы хотим, чтобы как минимум она была дружелюбная, удобная и не создавала препятствий для болельщиков, - рассказал Митрофанов в интервью ютуб-каналу журналиста Сергея Егорова.

В текущем сезоне в Российской премьер-лиге было запущено действие системы персонифицированного учета болельщиков Fan ID, при которой для покупки билета на матч не обходимо предварительное разовое оформление специального цифрового паспорта. В осенней части сезона система действовала на пяти стадиона лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Сочи, в весенней части была введена в действие на всех аренах РПЛ. Внедрение Fan ID вызвало резкое снижение посещаемости на матчах чемпионата России.

Ранее стало известно, что правительство РФ и Агентство стратегических инициатив получили от президента России поручение разработать меры смягчения данной системы.


РФС РПЛ Митрофанов Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Дуарте, Бальде и Зиньковский в составе "Спартака" на полуфинал Пути регионов Кубка России против "Акрона"
Алаев: большинство клубов поддерживают вариант со стартом сезона РПЛ 23 июля
Митрофанов: хотим, чтобы система Fan ID не создавала препятствий для болельщиков
Игрок "Акрона" Савичев: с теплотой вспоминаю время, проведенное в "Спартаке", но на любые команды настраиваюсь одинаково
Орлов: бразильцам "Зенита" нужно играть в Лиге чемпионов, а клуб сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то? 1
Понсе: Калешин — топ-тренер. На сто процентов уверен, что он мог бы успешно тренировать клуб РПЛ
Агент: Бистрович не против вернуться. Ему нравится ЦСКА 1
Тюкавин: очень жалко, что сборная России не примет участие в турнире ЦАФА. Обидно 1
Булыкин - об отказе сборной России участвовать в турнире ЦАФА: доверяю руководству РФС 6 эксклюзив
Понсе: Дзюба мог бы заиграть в Италии 2
Агент Уткина: Даниил вернулся к тренировкам в общей группе "Ростова"
Алаев - о Суперкубке России: представляется интересным формат с составом участников из 4 команд 4
Аргентинский хавбек "Крыльев Советов" Гарре: хочу выучить русский язык 1
Широков: "Акрон" уже прошел три московских клуба, почему бы им не совершить еще одну сенсацию 2
Даса: "Динамо" - самый популярный клуб России. Мечтаю стать чемпионом в составе этой команды 3