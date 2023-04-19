- "Спартак" думал, что легко возьмёт этот матч, но не получилось – команда исчерпала свои возможности. У "Акрона" наоборот была огромная мотивация, а "Спартак" вышел расслабленным. Забей красно-белые пенальти, всё могло пойти иначе [...]. "Спартак" не имеет права так играть. Москвичи вышли на поле с шапкозакидательскими настроениями, - приводит мнение Канчельскиса "Евро-Футбол.Ру".
"Спартак" сегодня гостил в Жигулевске в рамках Кубка России, где встречался с "Акроном" из Тольятти. Поединок закончился неожиданной победой клуба из Первой лиги. Теперь дружина Евгения Калешина, выбившая 4 московских клуба из Кубка, встретится с "Краснодаром", который сегодня оказался сильнее "Крыльев Советов" в серии 11-метровых. Красно-белый коллектив в 7 играх одержал всего 1 победу над "Торпедо" (2:1). Команда сегодня прекратила борьбу за Кубок России. А в национальном первенстве замыкает лидирующую тройку, отставая от идущего на 2 месте "Ростова" на 1 очко и от лидирующего "Зенита" на 10 баллов. Свой следующий поединок "Спартак" проведет уже в рамках РПЛ. В 24 туре спартаковцы сыграют с "Краснодаром". Южане располагаются на 6-й строчке, имея в своем активе 38 очков.
Канчельскис: "Спартак" вышел на поле с шапкозакидательскими настроениями. Москвичи думали, что легко возьмут этот матч
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения на поединок Кубка России "Акрон" – "Спартак" (1:2).
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