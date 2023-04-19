Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Краснодар
2 - 2 (П 3 - 0) 2 230)
Крылья СоветовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен
Интер
3 - 3 3 3
БенфикаЗавершен
П1 1.05X 13.3П2 225
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Канчельскис: "Спартак" вышел на поле с шапкозакидательскими настроениями. Москвичи думали, что легко возьмут этот матч

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения на поединок Кубка России "Акрон" – "Спартак" (1:2).
Фото: РИА Новости
- "Спартак" думал, что легко возьмёт этот матч, но не получилось – команда исчерпала свои возможности. У "Акрона" наоборот была огромная мотивация, а "Спартак" вышел расслабленным. Забей красно-белые пенальти, всё могло пойти иначе [...]. "Спартак" не имеет права так играть. Москвичи вышли на поле с шапкозакидательскими настроениями, - приводит мнение Канчельскиса "Евро-Футбол.Ру".

"Спартак" сегодня гостил в Жигулевске в рамках Кубка России, где встречался с "Акроном" из Тольятти. Поединок закончился неожиданной победой клуба из Первой лиги. Теперь дружина Евгения Калешина, выбившая 4 московских клуба из Кубка, встретится с "Краснодаром", который сегодня оказался сильнее "Крыльев Советов" в серии 11-метровых. Красно-белый коллектив в 7 играх одержал всего 1 победу над "Торпедо" (2:1). Команда сегодня прекратила борьбу за Кубок России. А в национальном первенстве замыкает лидирующую тройку, отставая от идущего на 2 месте "Ростова" на 1 очко и от лидирующего "Зенита" на 10 баллов. Свой следующий поединок "Спартак" проведет уже в рамках РПЛ. В 24 туре спартаковцы сыграют с "Краснодаром". Южане располагаются на 6-й строчке, имея в своем активе 38 очков.


Канчельскис Спартак Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
19 апреля
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Баварией" и вышел в полуфинал ЛЧ
"Интер" сыграл вничью "Бенфикой" и вышел в 1/2 финала Лиги Чемпионов
Селюк: Галактионов - лучший тренер в РПЛ эксклюзив
Ахметов: такие игры нельзя отдавать, ведя 2:0 в большинстве. Это провал
Форвард "Крыльев Советов" Цыпченко: тренировали ли пенальти? Как видите, нет
Ивич – о матче с "Крыльями Советов": чувства у меня такие, будто мы проиграли
Канчельскис: "Спартак" вышел на поле с шапкозакидательскими настроениями. Москвичи думали, что легко возьмут этот матч
Пономарев: в кубковом матче с "Уралом" ЦСКА сыграл на 50-60% своих возможностей 1 эксклюзив
Федотов – о Карраскале: не отдал, не забил. Не лучшая игра, но человек старался 2
Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА 2
Джикия: что значит "Спартак" деградирует? Нельзя другое слово подобрать? 11
Гришин - о матче ЦСКА - "Урал": по большому счету игра ничейная эксклюзив
Гаджиев: Калешин старается глубоко изучать игру ведущих команд Европы и мира 1
"Краснодар" сыграет с "Акроном" в первом этапе финала Пути регионов Кубка России 4