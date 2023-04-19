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Ахметов: такие игры нельзя отдавать, ведя 2:0 в большинстве. Это провал

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Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился своей точкой зрения на результат поединка против "Крыльев Советов" (2:2, 3-0 пен).
Фото: ФК "Краснодар"
- Концовка смазанная. Такие игры нельзя отдавать, ведя 2:0 в большинстве. Это провал. Так нельзя играть. Тренер сказал подойти к точке в серии послематчевых пенальти. Спросил, кто уверен. Какие эмоции? Самое главное, что прошли дальше. Нужно сделать выводы, надо исключить такие моменты, - приводит комментарий Ахметова "Матч ТВ".

"Краснодар" сегодня в игре с "Крыльями Советов" чуть было не упустил путевку в финале Пути регионов. Играя 11 на 10, быки пропустили 2 гола в добавленные минуты к игре. Исход поединка решался в серии 11-метровых. Дружина Владимира Ивича сумела реализовать три пенальти, а самарцы не забили ни одного. Таким образом, дальше прошли именно южане, а "Крылья" прекратили борьбу за трофей. Россиянин Ильзат Ахметов в этом сезоне забил 4 гола и записал на свой счет 4 голевых паса 30 играх за "Краснодар". Следующий матч "быки" проведут в гостях. Соперником станет "Спартак", который сегодня выбыл из Кубка, проиграв "Акрону" из Тольятти. "Краснодар" не проигрывает уже 5 матчей. Москвичи же одержали всего 1 победу в 7 поединках.


Ахметов Краснодар Крылья Советов
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