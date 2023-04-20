- Сейчас нужно полтора. Эта данность, необходимость, которую учредитель тоже понимает. В декабре мы делали ревью года, смотрели в том числе конкурентное поле, кто с какими бюджетами. Если бюджет меньше, чем полтора миллиарда, объективно там будет очень сложно выступать и остаться. Если надо будет - найду.
"Акрон" играет во втором по силе дивизионе чемпионата России, Первой лиге. Тольяттинская команда является частным клубом, который спонсируется бизнесменом Власовым. В текущем сезоне "Акрон" смог далеко пройти в розыгрыше Кубка России. Команда, начинавшая свои выступления в Пути регионов, смогла дойти до финала нижней части сетки, где в первом матче встретиться с "Краснодаром", тоже частной командой, которой владеет Сергей Галицкий. Ранее "Акрон" выбил из Кубка России "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и другие команды.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Акрона": сейчас для вступления в РПЛ нужен бюджет в размере 1,5 миллиарда рублей. Если надо - найдем
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов заявил о готовности команды выступать в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"