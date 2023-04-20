Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом. Срок действия нового трудового договора составит три года. Не так давно сообщалось о том, что капитан "железнодорожников" близок к переходу в стамбульский "Бешикташ". Однако российский и турецкий клубы не сумели прийти к компромиссу по финансовым аспектам сделки.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека два забитых мяча и три ассиста в 28 играх в составе красно-зеленых.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" близок к продлению контракта с Бариновым
Полузащитник Дмитрий Баринов близок к продлению соглашения с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"