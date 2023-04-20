– Решение [кто будет выполнять пенальти] принимает главный тренер. Каждый игрок, пробивавший пенальти, промахнулся хотя бы раз. Глупо осуждать Кейта за ошибки. Он всегда делает все возможное, чтобы помочь "Спартаку" победить. В последних четырех матчах забил три гола. Бальде в потрясающей форме, один из лучших игроков клуба. Но выигрывает и проигрывает команда, – приводит слова агента Sport24.
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Сенегальский форвард Кейта Бальде имел шанс открыть счет в матче, но не реализовал пенальти в середине первого тайма. Арбитр указал на "точку" после того, как защитник "Акрона" сфолил на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине. Голкипер волжан Сергей Волков в прыжке отразил удар в правый от себя угол. Таким образом, Бальде не реализовал пенальти во втором матче кряду. До этого он смазал 11-метровый в первом тайме дерби с "Торпедо" (2:1). До игры с "Акроном" африканец забивал голы в трех встречах подряд.
Агент Бальде: глупо осуждать Кейта за ошибки. Решение принимает главный тренер, выигрывает и проигрывает команда
Федерико Пасторелло, официальный представитель форварда "Спартака" Кейта Бальде, объяснил промахи своего клиента с пенальти в двух матчах подряд.
Фото: ФК "Спартак"