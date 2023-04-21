- Климат – хорошее объяснение для отказа от участия. Мы ведь летом не играем. Привыкли к холодам. Наверное, в РФС считают, что у нас в футбол играют чукчи. Нельзя выходить на поле летом, а то расплавимся. Ощущение, что в РФС больше боятся, что нам на этом турнире по башке настучат. Наши братья-азиаты. Моё мнение – сборной нужны международные матчи. Любые. Мы отвыкли от них.
Россия отказалась от участия в товарищеском турнире под эгидой Конфедерации футбола Центральной Азии. Большинство членов организации высказывались за участие россиян, которые до сих пор отстранены от официальных международных матчей под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года. Сборная России, которой руководит главный тренер Валерий Карпин, уже сыграла несколько матчей с командами из Центральной Азии. В пяти играх россияне смогли одержать лишь две победы, трижды сыграв вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1). Ранее в РФС заявили о желании вернуться в УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Валерий Овчинников: наверное, в РФС считают, что у нас в футбол играют чукчи. Нельзя играть летом, а то расплавимся
Известный тренер Валерий Овчинников резко высказался об отказе России от участия в Кубке Азии.
Фото: РФС