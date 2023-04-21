- Всё от Баринова зависит, но то, что он может остаться в "Локомотиве", — это хорошая новость. Он один из лидеров "Локомотива". Даже те ребята, которые в обойме, пригодятся клубу, просто надо знать, что они хотят — много денег или уйти. В Европу, кроме Турции, сейчас уехать очень тяжело. Думаю, Дмитрий это понял и решил остаться в "Локомотиве".
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Баринов продлит свой контракт с "Локомотивом" на три года. По утверждениям инсайдеров, уровень заработной платы полузащитника сборной России не возрастет. Сам Баринов и его агент ранее несколько раз заявляли о желании перейти в европейский клуб, однако зимой у футболист был вариант с трансфером в турецкий "Бешикташ". Переход не состоялся, а сторона игрока сослалась на то, что предложение турецкой команды не удовлетворило "Локомотив" с финансовой точки зрения.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Баринов понял, что можно уехать только в Турцию, и решил остаться в "Локомотиве"
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что полузащитник Дмитрий Баринов принял решение продлить контракт с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"