- Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит "Спартак", для меня фаворит — "Краснодар". Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет!
Матч "Спартака" и "Краснодара" пройдет в понедельник, 24 апреля. Главным судьей на игре будет работать Вячеслав Безбородов. Ранее представители "Спартака" провели несколько встреч высокопоставленными лицами российского футбола, где обсуждали судейство в матчах красно-белых. В пресс-службе клуба назвали это нормальным процессом. Представители других команд РПЛ не проводили закрытых встреч с судейским корпусом РФС, как это делал "Спартак".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Быстров - о матче "Спартака" и "Краснодара": это будет бомба! Опять будут спорные решения, нытье. Все будет!
Экс-полузащитник "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча между командами.
Фото: "Матч ТВ"