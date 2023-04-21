- Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.
40-летний Карвальо завершил профессиональную игровую карьеру в 2018 году. Последним клубом экс-полузащитника ЦСКА был бразильский "Пилотас". В составе армейского клуба Карвальо завоевал девять трофеев, покинув команду в 2010 году, когда главным тренером был Леонид Слуцкий. Бразильский полузащитник заявил, что период при Слуцком был для него проблематичным, однако сам специалист высказывал свое восхищение футболистом.
Источник: Sport24
Экс-игрок ЦСКА Карвальо: моя семья и друзья обожают русскую водку. И я всегда стараюсь привезти несколько бутылок
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что его друзья и семья любят русскую водку.
Фото: "Чемпионат"