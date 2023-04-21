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Камоцци: в Италии существует интерес к Сперцяну

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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал о том, что итальянские клубы заинтересованы в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: Sport24
- В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нем. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождемся лета, - приводит комментарий Камоцци "РБ Спорт".

Эдуард Сперцян, являющийся воспитанником "Краснодара", в этом сезоне сыграл за свою родную команду 32 (2678 игровых минут) поединка во всех турнирах. За этот отрезок армянский хавбек записал на свой счет 13 голов и 10 результативных пасов. Футболист тратит на гол примерно 206 минут . В активе игрока 15 встреч за сборную Армении, в которых он сумел 3 раза поразить ворота своих соперников. Договор Сперцяна и "Краснодара" рассчитан до конца июня 2026 года. В июне Эдуарду исполнится 23 года. "Краснодар" по итогам 23 туров российского первенства располагается на 6-й сточке. В следующем матче РПЛ южане сыграют со" Спартаком".


Камоцци Сперцян Краснодар
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