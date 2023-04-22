- Мы можем только гадать и думать, у кого какие шансы, но всё покажет сама игра. Много примеров, когда аутсайдеры выигрывают. Поэтому нельзя кому-то заведомо отдать преимущество. Каждая команда решает свои задачи: "Динамо" еще не закончило борьбу за второе место, а "Зенит" будет стараться быстрее забрать золото. Многое зависит от бразильцев сине-бело-голубых, но и в "Динамо" есть люди, которые могут стать лидерами и повести ребят за собой, - передает слова Семшова Metaratings.ru.
22 апреля в рамках 24 тура Российской премьер-лиги на петербургской "Газпром Арене" состоится матч "Зенит" - "Динамо". В текущем сезоне команды уже провели две встречи между собой: в матче первого круга в сентябре 2022 года победу на выезде одержали сине-бело-голубые (2:0), а 15 марта "Динамо" в гостях выбило "Зенит" из Кубка России, обыграв в серии пенальти (1:1, пен. 5:4) в игре второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).
В турнирной таблице чемпионата петербуржцы лидируют с 55 очками, оторвавшись на 9 очков от ближайшего преследователя "Ростова". "Динамо" с 39 очками находится на пятом месте.
Семшов - о матче "Зенита" и "Динамо": много примеров, когда аутсайдеры выигрывают. Нельзя кому-то отдать преимущество
Экс-полузащитник "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов высказался о будущем матче этих команд в рамках 24 тура РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал"