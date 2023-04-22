- Было понятно, что во второй части сезона "Локомотив" сможет исправить положение в турнирной таблице. Так плохо, как было при немцах в "Локомотиве"... Это было невозможно. Было вопросом времени, когда команда начнет подниматься после немцев. Зимой "Локомотив" усилился, а тренер хорошо поработал на сборах, как итог - начали подниматься, - передает слова Божовича "Чемпионат".
Московский "Локомотив" начинал текущий сезон под руководством немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра. Под его руководством "железнодорожники" набрали 13 очков в 17 матчах и к зимней паузе в Российской премьер-лиге находились на 14 строчке турнирной таблицы - в зоне стыковых матчей. В последние два года в руководстве красно-зеленых в большом количестве работали немецкие специалисты.
Весной 2023 года под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова "Локомотив" набрал 15 очков в 6 турах и поднялся на десятое место, набрав 28 очков.
Божович - об игре "Локомотива": было вопросом времени, когда команда начнет подниматься после немцев
Экс-главный тренер "Локомотива" Миодраг Божович прокомментировал подъем красно-зеленых в турнирной таблице весной 2023 года.
Фото: ПФК "Крылья Советов"