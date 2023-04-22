Об этом рассказал агент 20-летнего нападающего Алексей Сафонов.
- Он просто приболел. Человек имеет право заболеть. У него ангина. Не знаю, будет ли он в составе в следующем туре, - цитирует агента "СЭ".
Матч 24-го тура РПЛ, в котором "Зенит" примет "Динамо" пройдет сегодня, 22 апреля, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Главный арбитр поединка - Виталий Мешков.
Хозяева в прошлом туре в гостях сыграли вничью со своим ближайшим преследователем – "Ростовом" (0:0). Московское "Динамо" свой предыдущий матч выиграло у "Пари НН" (3:1), уступая к 79-й минуте встречи.
Нападающий "Динамо" Тюкавин пропускает матч с "Зенитом" из-за ангины
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин не примет участия в выездном матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом" из-за ангины.
Фото: ФК "Динамо"