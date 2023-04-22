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ТорпедоЗавершен
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ОренбургЗавершен
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ДинамоЗавершен

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СКА-Хабаровск
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Волга УлЗавершен
Родина
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Акрон
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НефтехимикЗавершен
Шинник
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АланияЗавершен
Волгарь
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Фулхэм
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Осасуна
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БетисЗавершен
Альмерия
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АтлетикЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
П1 1.02X 17П2 400
Вальядолид
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен
П1 1.03X 17П2 400
Реал
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
П1 1.1X 9.6П2 40

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Салернитана
3 - 0 3 0
СассуолоЗавершен
Лацио
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
П1 222X 10П2 1.06
Сампдория
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Специя2 тайм
П1 1.56X 3.6П2 8

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Герта
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ВердерЗавершен
Бохум
1 - 5 1 5
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Майнц
3 - 1 3 1
БаварияЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
АйнтрахтЗавершен

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Осер
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ЛилльЗавершен
П1 25X 1.17П2 6.9
Ланс
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Монако2 тайм
П1 1.09X 11.4П2 35

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Нападающий "Динамо" Тюкавин пропускает матч с "Зенитом" из-за ангины

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин не примет участия в выездном матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом" из-за ангины.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом рассказал агент 20-летнего нападающего Алексей Сафонов.

- Он просто приболел. Человек имеет право заболеть. У него ангина. Не знаю, будет ли он в составе в следующем туре, - цитирует агента "СЭ".

Матч 24-го тура РПЛ, в котором "Зенит" примет "Динамо" пройдет сегодня, 22 апреля, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Главный арбитр поединка - Виталий Мешков.

Хозяева в прошлом туре в гостях сыграли вничью со своим ближайшим преследователем – "Ростовом" (0:0). Московское "Динамо" свой предыдущий матч выиграло у "Пари НН" (3:1), уступая к 79-й минуте встречи.


Динамо Зенит Тюкавин
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