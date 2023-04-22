- Закончил ли я школу? Нет. Вот в день перед игрой с "Уралом" у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре. Есть любимые и нелюбимые предметы? Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить - лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там, и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.
17-летний воспитанник академии ЦСКА Кирилл Глебов сыграл в нынешнем сезоне за "армейцев" в одном матче Кубка России и дважды выходил на поле в российской Премьер-лиге. Также российский футболист 2005-го года рождения дважды попадал в заявку команды на игры чемпионата страны, но оставался на скамейке запасных. Всего в этом сезоне Глебов принял участие в 15 встречах юношеской футбольной лиги, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник: "Известия"
17-летний нападающий ЦСКА Глебов: тяжело в школу ходить - лучше в футбол играть
Левый вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что ему легче дается игра футбол, нежели учеба в школе.
Фото: ПФК ЦСКА